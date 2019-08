Zo. Eindelijk daadkracht. De gemeente Zeist gaat een hek plaatsen om het terrein van de klinieken in Den Dolder die wij inmiddels zo goed kennen. Nou ja, niet echt om het hele terrein, eigenlijk alleen tussen de wijk Duivenhorst en de kliniek. Maar toch niet niks, zo'n hek. Nou ja, niet echt een hek, eigenlijk wordt alleen een opening in een al bestaande omheining gesloten. Maar toch niet niks, dicht is dicht is immers. Nou ja, niet echt dicht, eigenlijk krijgen sommige bewoners een pincode om de deur open te maken en wij kunnen ons totaal niet voorstellen dat patiënten die code binnen de kortste keren te pakken hebben. Maar toch niet niks, eindelijk gebeurt er wat. Nou ja, er gebeurt nog niet echt wat, eigenlijk is de vergunning vandaag pas aangevraagd en kan er nog bezwaar worden gemaakt voordat de bouw in het najaar begint. Maar toch, de buurtbewoners zijn tenminste gerustgesteld. Nou ja, niet allemaal, eigenlijk zijn sommige mensen juist woest. "Dees Wilgehof en haar man Koen zijn daarentegen woest. Ze wonen precies aan de andere kant van de weg, lopen vaak over de route en krijgen geen pincode." Slaap lekker allemaal!