Kijk. U kunt zich dan wel de hele dag bezighouden met belangrijke zaken zoals sociale contacten, het buitenzetten van het vuilnis en/of geflikflooi tussen de lakens, maar ondertussen zijn er ook nog helden zoals Marcel Vos de achtbaanmaker in een hopeloos verouderd computerspel. Want terwijl u bezig was met uw """leven""" heeft Marcel een achtbaan gemaakt in Roller Coaster Tycoon 2 die 45 jaar duurt. 45 jaar. Dat is bijna net zo lang als de Tweede Wereldoorlog. Lekker bezig Marcel. Niks geen ik-vang-een-miljoen-met-tweede-worden-in-fortnight-geneuzel maar gewoon non-stop digitale mennekes door een gekmakend saaie achtbaan kletsen met je bek. Gelukkig hebben we de beelden nog.

