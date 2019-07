Een flinke klap in het gezicht van trouwe SBS'ers. Van de mensen die zonder schaamte met toiletrol in hun hand naar Gebouw 5 lopen. En van de hogere klasse, de mensen die een porta potti hebben. De mensen die geen vlieg kwaad doen, behalve dan dat ze het verzamelde oeuvre van Gordon op cd hebben. Van de mensen die kiezen voor een driesterrencamping (⭐⭐⭐) omdat ze twee net te weinig comfort vinden bieden en vier net te duur is. Van de dappere strijders die 1394 kilometer rijden naar Kroatië om hun buren (Jeanet en Theo) tegen te komen, met wie ze dan maar, met frisse tegenzin, een pizza gaan eten aan de boulevard van Rovinj. Van de mensen met hond Bello in de opvang hebben gedropt, omdat ze ook wel een weekje op de camping met z'n tweeën de Megasat-schotel willen aanslingeren - zonder het geheister van die hond. Mensen die om elf uur een biertje nemen, en om drie uur 's middags nog eentje, het is tenslotte vakantie. Van die mensen die niet rijden op navigatie, maar op een kaart van de ANWB en tevens een pet van Human Nature gescoord hebben. Dat ze twee fietsen op de drager achter de caravan geknupt hebben, dezelfde fietsen, een dames- en een herenfiets, hetzelfde merk en type, alleen de stang is anders. En dát Kampioenenvolk, de gewone Nederlander, de kritische Nederlander, Henk en Ingrid, Fred en Bea, Ans en Patrick, zijn dus aan de beurt bij loeizware criminelen, omdat ze makkelijk op te lichten zijn. Bah dit land is ziek.