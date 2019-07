Klimaatverandering! Ruzie met Poetin! Nepnieuws! Spanningen met Iran! Vliegtuigen die boven Oekraïne uit de lucht worden geknald! Huizen niet meer te betalen! Chinese hackers! Duur bier! Smeltende gletsjers! Recorddroogte des Doods in India! Hongersnood in Ethiopië en Kenia! Nucleaire strubbelingen met Noord-Korea! Islam-makkers die overal aparte ingangen bouwen voor de vrouwtjes! Intolerantie tegen homoae! Koopkracht omlaag! Maar gelukkig gelukkig is er deze feministe, een heroïek verzetsleger bestaande uit één persoon, die een stoel heeft ontworpen waar de mannetjes niet meer wijdbeens op kunnen zitten. Maak deze feministe in godsnaam Buitengewoon Dappere Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en reserveer de Nobelprijs voor de Vrede ook maar vast.