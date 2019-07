Echt supertoevallig trouwens dat tijdens eerste Social Media Summit in het Witte Huis ooit twitter.com er compleet uit ligt trouwens haha! Het kan verkeren. Onze favo renegade journo Tim Pool is er ook bij, maar goed, dat live tweetverslag van hem of letterlijke elke andere pundit is ons ONTNOMEN. Gelukkig hebben we de beelden nog van Trumps warm-up vanmiddag. De woorden demonitization, doxing en deplatforming zijn in ieder geval in een prominent Trump-font afgedrukt en dieren de hallen (na de breek), dus nu al zin in het fileren van de YouTube Crowder-Maza Adpocalypse #2 begin vorige maand. Maar goed, handjes boven de lakens, want Trump gaat eerst iets zeggen.

Update: Twitter doet het weer een beetje.