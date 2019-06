Begon met het bovenstaande draadje, eindigde in de onderstaande total annihilation van talloze zelfstandige journalisten en pagina's. Dus, wat gebeurde er? Carlos Maza, die op 21 mei nog opriep tot "Milkshake them all. Humiliate them at every turn" van door hem bijzonder breed gedefinieerde 'alt-righters', lanceerde op 31 mei het bovenstaande draadje. Dat was een j'accuse aan het adres van rechtse grapjas @Steven Crowder, die hem zo'n beetje elke variant van 'Mexicaanse slissende homoseksueel' heeft genoemd. Best grappig.

Vervolgens werd ook zijn merchandise T-shirt met "Socialism is for f*gs" problematisch, en daarna begreep YouTube het zelf ook allemaal niet meer. Crowders kanaal werd ge-demonitized, en dit zou teruggedraaid worden als hij die t-shirts uit z'n webshop zou verwijderen. Dat deed hij, maar z'n kanaal mag nog steeds geen pre-rolls draaien. En in al die verwarring worden nu dus duizenden andere creators mee de afgrond ingetrokken.