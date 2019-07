Tijd voor Dr. Aluhoed en Zuster Complot om hun definitieve diagnose te stellen want Mutti Merkel staat vandaag opnieuw te beven op een manier die er, zeg maar, niet helemaal okee uitziet. Dat is dus al de derde keer in drie weken tijd dat de Overlord Of The European Union Race er zo bij staat. We zijn helaas niet bijbelvast genoeg om dit aan een of ander aanstaande apocalyps te kunnen koppelen maar helemaal senang voelen we ons niet bij. Hier nog een video uit een andere hoek voor de meeschrijvers. WAS IST LOS, FRAU MERKEL?