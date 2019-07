Er is er een jarig hoera hoera dat kun je wel zien dat is Fred Hans Piet Klaas Volkert. Eerst gaan we bomen knuffelen in het bos. Daarna kunnen de sportievelingen een rondje hardlopen. Voorts gaan we paintballen met echte Star Firestar M43's en als klap op de vuurpijl is er een workshop debatteren met Marcel van Dam. Cadeautip geld want ik krijg maar 900 euro p/m. Tot slot gaan we emigreren & je wordt nooit meer thuisgebracht. Pin is er niet want die is dood. Taart! Groetjes, Fred.