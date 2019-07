Eensch, politiek correcte gedoe hoeft voor mij niet, en artiesten moeten zonder filter durven schrijven, in plaats van bang te zijn niet te voldoen aan het wereldbeeld van ouders en kinderen, of aan de eisen van MTV of YouTube. En dat geldt niet alleen voor de songteksten maar ook voor de muziek. Zoals men al zei in Wayne’s World: “Led Zeppelin didn’t write songs that everybody liked, he left that to the Bee Gees”. Wat dat betreft is de hedendaagse mainstream muziek - een paar uitzonderingen daargelaten - wel erg kleurloos.