Nou moe. Denken wij even een lekker neutraal toernooitje mee te kunnen pakken, met allemaal leuke voetbaldames (Jackie, BEL ons), die al dan niet verdienstelijk een balletje kunnen trappen. IS HET TOCH WEER LELIJKE POLLETIEK GEWORDEN!!!1! Met linksrechts alfabetmensen en Claudia enzo. Allemaal de schuld van Megan Rapinoe, de captain van de VS, die weigert het Amerikaanse Volkslied mee te zingen, die de grenzen van de beleefdheid en het fatsoen overgaat en daarmee de gevoelens van de heer Trump negeert. Bah, het is maar een spelletje, hoor. Hup Leeuwinnen! Enfin, eindelijk weer kijkers voor NPO3!

WTF: Rapinoe begint op bank. Briljante move, of ingreep The Donald? Draad.

GOAL - 0-1 Press "10

YES - 1-1 White "18

Oeh - 1-2 Morgan "31