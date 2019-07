Volgens een secundaire publicatie ligt het ongeveer als volgt: "National Park Service acting director P. Daniel Smith is fielding requests from Trump to display tanks or other armored military vehicles on the National Mall for his “Salute to America” celebrations. White House officials are still reportedly working out the logistics to have everything organized for the Fourth, and Trump was described as getting personally involved in these planning." Nou, wij weten genoeg, en er is wat ons betreft geen startschot te zacht voor een tentoonstelling van de M1 Abrams. Na de breek natuurlijk ook even een vertelling van wat eigenlijk de laatste échte tankslag van onze tijd was: 73 Easting, tijdens de eerste Golfoorlog. Negen M1 Abrams vernietigden in 23 minuten maar liefst 28 Iraakse tanks, 16 APC's en 30 trucks, zonder zelf enige verliezen te lijden. Andere tijden!

