Scene: Het VOC-café de Schreierstoren in Amsterdam, maandagavond in een bloedhete zomerweek. Klokkenluider du Jour: carrièreklimaatdrammer Andy Palmen (LinkedIn) is "Head of First Engagement" bij Greenpeace dus die moest wel als eerste de confrontatie zoeken. Niet op dat terras natuurlijk, maar op Twitter, zoals dat gaat tegenwoordig. Doelwit van het zware verwijt: Marcel Crok, chemicus en auteur van 'een koele blik op een verhit klimaat' (ebook hierrr, paperback daarrr, en echte ontkenners kiezen de eerste druk). Roert zich regelmatig als rekenkundig tegenwerper van de overspannen opwarmingsretoriek en Thierry Baudet haalt hem vaak aan in zijn klimaatcitaten - dus dan weet je wel in welke twee uiterste kampen je terecht komt. Maar wie moeten we nu geloven? Crok is zo'n typische wetenschapsautist die niet kan begrijpen waarom zijn metingen bijna alleen moralisme ontmoeten, maar dat betekent niet automatisch dat ie gelijk heeft. Greenpeace kennen we als een club die niet schroomt om vissers in gevaar te brengen om hun gelijk te halen, dus hun campagnetactieken zijn ook niet echt fris. Kortom. U mag kiezen. (Brondraadje)

Ook een goede vraag