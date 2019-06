Zo, met de passage Franeker zometeen zit het feestgedeelte van de Elfsteden Zwemtocht erop en kan het echte werk beginnen. Het poepsaaie geploeter en geplons door de oneindige eentonige weilanden weilanden weilanden van Noord-Friesland. Parijs-Roubaix fietsen op houten banden of artikelen lezen op De Correspondent is tien keer makkelijker alsdan Franeker-Dokkum zwemmen. Vorig jaar strandde De Held van Dit Verhaal op deze route bij Burdaard, hetwelk hem evenwel een standbeeld opleverde. Volgens schema komt Maarten tussen 10 en 11 uur maandagochtend aan in Dokkum, de 11de stad. En dan moet-ie nog een stukkie naar Ljouwert. Aankomst is maandagavond niet op de Bonkevaart, maar op de Grote Wielen. En laat het maar aan die dekselse Van der Weijden over dat zijn finish precies in het Achtuur Journaal valt. Yes, we weten dat het Nationale Topless Dag is. Maar PLS kijk af en toe even de livestream op uw smartphone en yell Hup Maarten.