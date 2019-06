De clamp down over Hong Kong die al sinds de teruggave aan China gevreesd werd. Een Speciale Administratieve Regio moet ook niet al te speciaal willen zijn in China.

De druk die de VS sinds Trump op China zet uit zich mede in de manier waarop HK nu wordt aangepakt. HK kent nog een redelijke vrijheid en transparantie, iets wat in mainland China volstrekt ontbreekt. Ook, bijvoorbeeld, op economisch gebied, terwijl in dat gebrek aan transparantie ook het grote risico zit in China.

De afgelopen jaren is er een kredietbubbel geblazen en die gaat eens klappen. Door het micromanagen van alle mogelijke risico’ s probeert Xi dat te sturen, maar wanneer het los gaat, gaat het los.

De Winter legt de vinger op de zere plek, China is absoluut geen voorbeeld waaraan de westerse wereld zich zou moeten spiegelen. Planeconomie waarin wegen van niks naar nergens worden aangelegd, enorme appartementencomplexen voor de keegstand zijn gebouwd, burgerlijke vrijheden die met voeten worden getreden.