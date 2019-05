Prima marketting-gebbetje of zo van Red Line Synthetic Oil en KONI Shock Absorbers, inmiddels 8.4 miljoen views op hun eigen FB-pagina en bijna een miljoen op LADbible. Voor de liefhebbers: blijkbaar kijken we dus naar The Downhill Powerwheels Attack tijdens HyperFest, en het is maar goed dat we dat weten door de onderstaande POV, want we begrepen al niet waar die kinderwagentjes die snelheid vandaan haalden. Maar goed, zin in Stadium Super Trucks nu.