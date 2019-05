Dit klopt alleen niet helemaal!!

Uit het leven gegrepen dit verhaal.

Tijdens mijn rondje hardlopen, bijna thuis, zie ik drie dames in soortgelijke kledij door de stad lopen. Op circa 300 meter afstand zie ik 1 van de 3 uitwijken richting plantsoen. Betrokkene trekt de boerka omhoog en rolt de onderwas naar beneden, hurkt en begint te urineren. Dit was midden in de stad. Het allerergste, de andere 2 keken mij aan alsof ik fout was terwijl ik voorbij ren. Mind you het was 18.00u avond. Ik wilde iets roepen maar was te verbijsterd. Je kunt de vrouw wel uit de woestijn halen maar de woestijn niet uit de vrouw blijkbaar.