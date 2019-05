En dan schakelen we nu in op RTL Z voor The Roast of Olcay Gulsen. Als een journalistieke B-29 in de persoon van Nikki Sterkenburg een precisiebombardement lanceert op het voortuintje van Olcay kun je alleen maar met ontzag applaudisseren voor de kracht van de impact en de overgebleven ravage. Want dat Gulsen een sketchy dude is, weet iedereen wel, maar Sterkenburg legt dit fraai bloot. Gelogen over de herkomst van SuperTrash. Overdreven over de successen. Slechte kleding. Slecht management. Een reparatie van 18.000 euro (PDF) voor een privé-Range Rover op de zaak zetten, terwijl die zaak al op omvallen stond. Een creditcardfactuur (PDF) waarin 90k wordt kwijtgescholden aan een dinnetje. Jaarrekening klopte niet. Personeel en aandeelhouders verkeerd ingelicht over de stand van zaken. Geweerd uit eigen pand. En nu failliet, ga naar de gevangenis & u komt niet langs start. Kijk, die lul van een Bernhard heeft ook geen sympathieke kop, maar dat is dan nog een gehaaide ondernemer - al zullen er vast wel weer mensen zijn die de zakelijke roltrap naar beneden van Olcay ook knap en dapper ondernemerschap vinden. Gelukkig mag ze ondanks de ravage wel gewoon opdraven bij Talpa en RTL Boulevard enzo, wat zouden we zonder haar interessante mening moeten.