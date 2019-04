Nou, ik heb geen zin om dat hele onderzoek te gaan lezen, maar op die pag 19, waar inderdaad iets staat over een focusgroep: "op het MBO in Amsterdam zaten voornamelijk kinderen met een migratieachtergrond, onder andere afkomstig uit Turkije, Marokko, Griekenland en Ghana" (p19), staat ook iets over "Kinderen op het Wartburg College, een reformatorisch christelijke

school, refereren vaker aan tradities en het vasthouden aan tradities in vergelijking met kinderen van andere scholen", en op pag 18 staat dit:

"In het onderzoek wordt duidelijk dat er verschillen zijn tussen de kinderen op basis van de regio waar zij vandaan komen, hun leeftijd en achtergrond."

Dus de suggestie van GS als zou er uitsluitend op een Amsterdamse "zwarte school" zijn geïnterviewd, lijkt me onzin (of wordt dat niet gesuggereerd? Vind het niet duidelijk, in ieder geval).

Echter, indien "Jongeren" willen meer aandacht voor buitenlandse oorlogen op 4 mei" alleen die specifieke groep betreft, dwz aandacht voor buitenlandse conflicten op 4 mei wordt alleen gewenst door die zg Amsterdamse focusgroep, tsja, dan is de NOS toch wel een beetje heel erg tendentieus bezig: want dan had de NOS er toch wel op zijn minst bij mogen vermelden dat het hier jongeren "met een migratieachtergrond" betreft.

In ieder geval, tegen die jongeren, of het nou gemiddelde Nederlandse jongeren of alleen allochtone jongeren zijn, zou ik zeggen: als je aandacht wilt voor buitenlandse conflicten, moet je gewoon elke dag de krant eens doorlezen, daar gaat het nauwelijks ergens anders over.

Laat de herdenking op 4 mei - het is slechts één keertje per jaar en dan nog maar 2 minuten - nou toch gaan over het leed dat Nederland en de Nederlanders heeft getroffen in 40-45. Voor ander leed zijn er andere momenten en is er ook voldoende aandacht, m.i.