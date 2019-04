Kijk nou op de foto, deze klapschaatsliefhebster uit Bartlehiem. Ieder jaar met Erben Wennemars meejanken om een Elfstedentocht, maar dat ding komt maar nooit, want het is te warm en dus moet ze weer naar het strand om alle kleren uit te trekken. Vorig jaar ook al, met die Hittegolf des Doods (water foetsie, scheuren in de grond, gras sproeien verboden, Oostvaardersplasbeesten niks meer te vreten, waterstand Rijn en Maas dramatisch niveau, boeren in de rats, 38,2 graden in Arcen, tijgers in de dierentuin krijgen ijslollies, rip bejaarden, blauwalg in je vijver, alles). Krijgen we dit jaar hetzelfde gedonder - EN ERGER. Volgens iemand van Weeronline wordt komende zomer 'warmer en droger dan normaal'. Wat dan in ieder geval niet smelt, zijn de chocoladeletters van De Telegraaf. Enfin, die knakkers van Weeronline (snappen weliswaar de ballen van het weer van morgen) hebben ervoor geleerd, dus niks soaatje scoren in Chersonissos of ongedwongen over politiek praten aan de Turkse Rivièra. Dit jaar zetten we de sleurhut aan de eigen Polder Plages en vreten we ijsboerenkool met ijsworst.