Was natuurlijk allang bekend maar het is altijd leuk om even met de neus op de fte'en te worden gedrukt.

Hee, maar neem nog een paar mensen aan joh. Parkeerwacht voor alle mensen van de derde verdieping. Slagboomopener. Koffiemelkopschuimer. Uit het jaarverslag Regionale Publieke Omroepen 'blijkt' dus dat zo'n Omroep Gelderland 125 fte heeft. Omroep Gelderland heeft 125 fte. 125. En daarvan maken ze bijvoorbeeld Christines Cultuursnack, Groeten uit Gelderland en allerlei andere parels. Je moet wat als je 17 miljoen OCW-poet en overige subsidie (pdf) in je schoot geworpen krijgt. En dan 117 fte in Brabant voor het verslaan van belangrijke gebeurtenissen in Knegsel en Woensel dingen over drugs. Wat dóen al die lui de hele dag. Bijna 120 fte in Noord-Holland. Jeanet, haal jij even koffie? - Nee Udo, daar hebben we iemand voor in dienst.