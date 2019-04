Marieke-Henk heeft een dubbele naam. Haar man Tinus vindt dat Marieke-Henk maar een keer een elektrische fiets moet aanschaffen, maar daar wil ze nog niet aan. In de verte zien we mensen genieten van het weer en het water, maar Marieke-Henk trapt nog even een robbertje kilometers weg. Zondag gaat ze kijken naar de Amstel Gold Race en dan gaat ze juichen voor Mathieu van der Poel.

Flutger en Moniek genieten van de zon. Voor Nederland is het een raadsel hoe Flutger aan zijn naam Flutger is gekomen, maar dat zal wel iets met zijn vader Gansbert te maken hebben. Diens vrouw Esther vond bijzondere namen helemaal niet zo interessant, maar Gansbert koos desondanks voor Flutger. Enfin, hier zitten ze lekker in de zon.

Alfons wil niet herkenbaar in beeld, want twintig jaar geleden ging hij vreemd met Marloes en vandaag heeft hij met haar afgesproken op het strand. Zijn vrouw Ans denkt dat Alfons met vrienden aan het klaverjassen is. Maar dat is helemaal niet zo, hij heeft een afspraakje met Marloes. Even voordat hij op het strand arriveerde kocht hij condooms bij de Albert Heijn. Toen het meiske achter de balie vroeg: "Small of large?", moest Alfons toen zijn spijt kiezen voor de kleinste optie. Maar he, wie weet.

Samantha is een flamencodanseres, vandaar ook die luchtige oranje jurk. Haar dochter Trein (gele jurk) moet van haar moeder ook op dansles, maar stiekem droomt ze van een carrière in het vrouwenrugby. Haar favoriete speler is de inmiddels afgezwaaide Fransman Sébastien Chabal, alias Het Beest. Chabal was een lock en Trein zou liever Fly-half worden. Maar ja, details.

Stijn heeft een gruwelijke hekel aan het woord 'badgast', want vroeger zat hij bij Minerva en daar noemde hem iedereen 'gast'. Desalniettemin kan Stijn niet ontkennen dat hij, eenmaal op het strand, ook een badgast is. Samen met zijn zoon Gulliver bouwt hij een zandkasteel. Het is een bouwwerk van niks en zijn zoon kan er geen zak van, maar dat zegt Stijn maar niet.