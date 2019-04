Per 1 januari 2019 is het minimumloon per maand voor een werknemer die 22 jaar of ouder is € 1.615,80. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mini... Per jaar komt dat neer op € 19.389,60. Ik vraag mij af of je van dat geld veel overhoudt om mee op vakantie te gaan naar Thailand.

Zet dat bedrag eens af tegen het bedrag dat door de ambtenaar in kwestie is opgemaakt: € 211.000,- Daar moet de persoon die de moeite neemt om een baantje op het minimumloon te nemen bijna 11 jaar voor werken. E L F jaar werken voor een bruto loon dat de ambtenaar netto heeft opgemaakt.

Rutte heeft een salaris van € 13.290,75 per maand. Per jaar is dit € 159.489,-. loonwijzer.nl/salaris/vipsalarissen/m... Nog steeds ruim onder de door de ambtenaar gemaakte kosten.

Dat de ambtenaar in kwestie twee jaar lang zijn periodieken gaat missen, dat de ambtenaar in kwestie niet ontslagen wordt, ik begrijp het niet. Wat ik echter absoluut niet begrijp is dat de belastingbetaler hier de rekening mag betalen -zoals de belastingbetaler elke rekening van Rutte en consorten moet betalen – en dat de ambtenaar in kwestie geen cent hoeft terug te betalen.