Tijdens de fik in de Notre-Dame stond er nog iets in brand. Te weten de carrière van Yvon Jaspers, die eigenlijk Yvon José Jaspers heet. Yvon Jaspers (199.780 euro p/j volgens de Volkskrant, 376.000 euro p/j volgens Quote) zat bij Pauw vanwege een dubbele pet. Yvon Jaspers kon wel janken, zo erg was Yvon Jaspers benadeeld door haar werkgever, en Yvon Jaspers voelde zich heel erg alleen maar toen kreeg Yvon Jaspers wat knuffels en omhelzingen van mensen en toen vond Yvon Jaspers het toch allemaal weer wat draaglijker, zo hoorde ook de vader van Anne Faber, verkracht en vermoord, aan. Welnu, nu de carrière van Yvon Jaspers toch is afgelopen, dan maar even terugblikken op het leven van Yvon Jaspers he!

1997 - Oudste bewaard gebleven beeld Yvon Jaspers

Net zoals het orgel van de Notre-Dame bewaard is gebleven, is ook deze foto van Yvon Jaspers bewaard gebleven. En dan niet zo'n vergeeld vodje in het fotoboek van haar oma, nee, gewoon in de fotobank van fotoboer ANP. Kennelijk deed Yvon Jaspers (Boxtel, 1952) iets bij Waku Waku. Dat was een quiz waarbij iedere deelnemer na een goed antwoord een of andere speelgoedaap in zijn maag gesplitst kreeg. Welkom in de mediawereld, Yvon Jaspers!

2002 - Paarse onderbroek

Je ziet de twijfel. Ideale schoondochter en buurmeisje van iedereen met wie je zonder bijbedoelingen een zak popcorn kan delen, versus stoeipoes-vamp die ook lekker edgy kan zijn met 'r paarse broekje stiekem boven haar jeans piepend. Die innerlijke strijd van Yvon Jaspers is door Paul de Leeuw bezongen in zijn lied 'Ik wil niet dat je liegt'. We weten allemaal welke richting Yvon Jaspers heeft gekozen.

2009 - Yvon Jaspers gecreamed door Pieter Lakeman

Juist, de oersaaie. Dankzij anderen werd het nog wel wat. Absoluut hoogtepunt in de carrière van Yvon Jaspers: stoer doen tegen Pieter Lakeman en volledige ownage in je gezicht krijgen. Want Lakeman, die dacht aan 100.000 slachtoffers. Legendarisch televisiemomentje hiero.

2010 - Hoogtepunt van de roem

Yvon Jaspers rockt de Cowboy x Tatjana Simic-look echt snoeihard. Deze gebeurtenis vindt plaats in 2010, toen Boer Zoekt Vrouw nog door heel veel mensen leuk werd gevonden in plaats van alleen maar bloedirritant. Goed, er werden later vast nog wel kijkcijferrecords verbroken, maar Yvon Jaspers was tegen 2010 toch wel aardig te pruimen. Al hing er toen ook al een vies geurtje van dédain om haar heen.

2019 - Einde carrière bij Pauw

Nou dat was het dan. Einde gunfactor Yvon Jaspers en omdat Yvon Jaspers de vampness in 2002 heeft laten vallen, als een soort Maatschappijleer uit een N&T-profiel, is het afgelopen met Spongebob Huilbroek. Alle krediet zo, hup, door de plee. Twitter boos columnisten boos Nederland boos iedereen boos. Doei Yvon Jaspers, we hebben genoten van je vakmanschap. Ofzo.

Begrafenisspeech Marcel van Roosmalen