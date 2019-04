Wanneer Big Brother gebruikt wordt om de burgers onder controle te houden is alles pais en vree, wanneer hetzelfde systeem gebruikt wordt een corrupte president te laten struikelen is de ambassade te klein.

Chefsåklagare (Hoofdofficier van Justitie) Eva Finné: “I don't think there is reason to suspect that he has committed rape.” Het arrestatiebevel werd ingetrokken. Duidelijker had het Zweedse OM niet kunnen zijn. Toch wil het maar niet lukken in een bericht over Julian Assange of Wikileaks deze beschuldiging weg te laten, of inclusief deze subtiele nuances te plaatsen.

Het was al vreemd dat het OM deze uitspraken publiekelijk deed. Het is toch in het belang van het onderzoek, de privé-sfeer van de vrouwen en de onschuldspresumptie de kaken stevig op elkaar te houden? Toen het onderzoek heropend werd door Överåklagare Marianne Ny gebeurde dat wederom met een persconferentie.

Net zoals bij Macro Kroon trial by media, voordat de verdachte bericht krijgt of verhoord wordt. Dan gaat het niet om een zuivere strafrechtelijke vervolging, maar wordt iemand aan de schandpaal genageld voordat de rechtbank heeft kunnen spreken. Die volgorde van handelingen toont een onzuiver proces perfect aan.

Voorts wordt gemeld dat Assange uit Zweden gevlucht zou zijn. Dat roept gelijk spannende beelden op van racende motoren of een snelle motorboot tussen de prachtige Zweedse eilandjes. 20 augustus vroegen twee vrouwen aan de politie of deze Assange kon bereiken en dwingen een SOA-test te doen. 27 september verliet Assange Zweden. Dit is meer een schildpad.

Daarna ontstond een veelzeggend steekspel. Het Zweedse OM wilde hem alleen nog even verhoren. Niet per telefoon, niet via Skype, niet op Brits grondgebied of in de Ambassade van Ecuador. Kennelijk was zijn verplaatsing naar Zweeds grondgebied belangrijker dan het gesprek zelf. Kom maar, bewijs je onschuld maar, riep een Zweedse ambtenaar die de bewijslast omkeerde.

Zijn angsten dat hij naar de VS zou verdwijnen zouden ongegrond zijn. Nota Bene: Julian Assange wist van illegale deportaties door geheime vluchten van de Amerikanen vanuit Egypte via Zweden, waar zonder enig proces in het land van herkomst, ergens in de EU of ergens in de VS. Dat Zweden en de VS iedere vorm van grondrechten negeerden, was iets waar de VN over klaagden.

Dat Julian Assange voor deze twee vrouwen en de rest van de wereld onbereikbaar was, was vanwege angst. Hij probeerde te leven en te reizen zonder digitale sporen achter te laten. Na de Collateral Murder video waarin de VS o.a. een cameraploeg van Reuters met een Apache vermoordde, werd politiek opgeroepen tot zijn dood.

Het was de FBI die IJsland vertelde dat hackers softwaresystemen wilde slopen, en boden hun hulp aan. Het was de minister van Binnenlandse Zaken Ögmundur Jónasson die erachter kwam dat deze dekmantel gebruikt werd om Jullian Assange en WikiLeaks in de val te lokken. De FBI werd door de minister direct van het eiland getrapt.

Als laatste kwam de beschuldiging dat Julian Assange het telefoonsysteem van de Ambassade hackte. Dit werd ontdekt door een bedrijf dat werd ingehuurd al het bezoek van Assange te filmen. Dit was dezelfde periode dat Ecuador zijn internet afsloot en niet meer betaalde voor eten en medische zorg. Ecuador heeft medewerking nodig van de VS voor een nieuw handelsverdrag.

Het gmailaccount inclusief data op zijn Android-telefoon van de President Lenin Moreno was gehackt en gelekt naar de oppositie. Lenin verdenkt Assange van medewerking aan deze INA Papers over in Ecuador gepleegde corruptieschandalen. Dat zijn sowieso twee compleet losstaande hacks met wellicht verschillende dader(s).

Wanneer Big Brother gebruikt wordt om de burgers onder controle te houden is alles pais en vree, wanneer hetzelfde systeem gebruikt wordt een corrupte president te laten struikelen is de ambassade te klein. Assange zijn asiel werd ingetrokken op dezelfde ochtend dat hij door de Britse politie de ambassade werd uitgedragen. Op het bureau lag het uitleveringsverzoek al klaar.

In dat verzoek staat dat Julian Assange Manning geholpen zou hebben met specialistische software. Dat bleek een linux boot cd te zijn. Bijna drie procent van de computers draaien linux. (OSX niet meegerekend). Zo speciaal is dat niet. Ook hier een stukje duiding die totaal niet klopt. Beschuldig Julian gewoon dat hij een hash van een wachtwoord kreeg van Manning.

De Amerikanen zijn nog steeds woedend over de publicatie van militaire logboeken van de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hierin staan verslagen van militairen op de grond. Wat is er die dag gebeurd, waar zijn ze geweest, op wie is geschoten? Hoeveel doden en gewonden zijn er gevallen onder militairen? Hoeveel burgerslachtoffers zijn er gemaakt? Het bleken er 66.000 in Irak te zijn.

Het is nogal gevoelloos deze logboeken af te doen alsof er alleen strategische informatie is gelekt, die wellicht contacten van de geallieerden in den vreemde in gevaar brengt. Het is de virtuele representatie van een ongekend massagraf. De echte prijs van olie en de doctrine dat olie moet worden afgerekend in Amerikaanse dollars.

Er werd uiteraard weer opgeworpen dat met deze publicaties mensenlevens in gevaar zijn gebracht. Pentagon: “We have yet to see any harm come to anyone”. Drie maanden later: “the military still has no evidence that the leaks have led to any deaths . ” Het Witte Huis en Department of Defence roepen dingen die velen ontkennen.

Toen Daniell Ellsberg in 1971 de Pentagon Papers publiceerde over leugens en doofpotten in de Vietnamoorlog werd hij ook beschuldigd van het in gevaar brengen van levens. Dat bleek ongegrond. Het blijft een vreemd verhaal: Soldaten voeren oorlog onder leiding van generaals en politici, maar het is de tikgeit die verantwoordelijk gehouden wordt.

Tijdens de Vietnamoorlog waren onafhankelijke journalisten nog welkom aan het front. Tijdens de Golfoorlogen was dat voorbehouden aan embedded journalists die een volledig geregisseerde perstour meemaakten en hun materiaal eerst door het Pentagon moeten laten goedkeuren. De westerse legers zijn bereid extreem ver te gaan hun vuile was binnen te houden.

Deze strategie werkt prima, ik ben bijna de hele tekst aan het puinruimen voordat de inhoud begint. Wikileaks publiceerde meer lekken dan alle andere media samen. Met name over militaire acties, politieke interventies en diplomatieke handelen van de VS. Eindelijk een beetje toezicht. Zonder deze lekken staat er geen geïnformeerde kiezer in het stemhokje en zijn we geen democratie.

In de VS staat op deze publicaties de doodstraf.