De oprichter van Wikileaks 'woont' niet langer in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, maar hij is in handen van de politie en hij zal 'zo snel mogelijk voorgeleid' worden. Assange zat sinds 2012 in de ambassade. Eerder vaardigde Zweden een arrestatiebevel uit tegen Assange, die na het betalen van de borgsom vluchtte naar de ambassade. Hij vroeg asiel aan, maar kon niet naar het vliegveld en zat sindsdien vast. Maar wat gaat het worden: Zweden... of toch de VS? Vergeet diens stoere pose en de kloeke uitstraling, trouwens: Assange is verworden tot een kreupele hybride van Sméagol en Vader Abraham. En vooralsnog is het lot van de Embassy Cat onbekend.

UPDATE: De ambassadeur van Ecuador heeft de deur van de ambassade dus gewoon open gezet voor de popo.

UPDATE: Embassy Cat was al weg.

UPDATE: Assange 'arrested on US extradition request as well as for breaching UK bail conditions'. Uh oh.

UPDATE: Ecuador legt uit.

"Julian Assange, 47, (03.07.71) has today, Thursday 11 April, been arrested by officers from the Metropolitan Police Service (MPS) at the Embassy of Ecuador, Hans Crescent, SW1 on a warrant issued by Westminster Magistrates' Court on 29 June 2012, for failing to surrender to the court. He has been taken into custody at a central London police station where he will remain, before being presented before Westminster Magistrates' Court as soon as is possible."