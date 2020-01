Diepte-interview met Pamela Anderson (52) in het Australische opinieblad Maxim volgende maand. Aanleiding is Mevrouw Pam's iconische rol in de kapothilarische nieuwe commercial voor autobedrijf Ultra Tune (na de break), haar heldhaftige inzet tijdens de Grote Koala Moord van 2020, én - wellicht het allerbelangrijkste - haar onvolprezen gelobby voor haar BFF Julian Assange die steeds verder en steeds schandaliger dreigt weg te kwijnen in de twilight zone. Hele interview HIERRR (bladeren met pijltjes rechtsboven). Graag gedaan.

Ren... Pamela... REN!