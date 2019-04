Hee, regionale actiejournalistiek. Alle regionale (publieke) omroepen openen vandaag een meldpunt Gevaarlijke Verkeerssituaties op hun websites. Of je nou in een Zuid-Hollandse polderbocht woont waar de dronken Polen altijd je huiskamer in vliegen, vanuit je peperdure 55m2 in 020 uitkijkt op een tramkruising waar menig bakfiets het leven nodeloos in de waagschaal stelt, of tegen een Friese dijk waar fietsers te vaak door een windvlaag verrast worden en nooit meer worden teruggevonden: de regionale klaarover-omroepen gaan de verkeersveiligheid verbeteren. Want meldpunten redden levens, dat weet iedereen. Alle lokale knooppunten met handige invulkaartjes, na de breek.

Van linksonder naar rechtsboven, klik op je provincie en meld je lokale gevarenzone:

Meldpunt Zeeland (Alleen maar N-wegen met zo'n groene drag race stripe over de middenbaan)

Meldpunt Brabant (Waar je bij iedere bomenrij op moet passen voor overstekende blauwe vaten)

Meldpunt Limburg (On-Nederlandse hoogteverschillen leiden tot verraderlijke windvlaaien windvallen)

Meldpunt Gelderland (Oppassen voor overstekend krakerstuig op het Keizer Karelplein en waar komen toch al die wandelaars vandaan?)

Meldpunt Utrecht (Ook al rij je niet zelf, toch is het oppassen geblazen in de tram)

Meldpunt Zuid-Holland (Zonreflectie op de kassen, heel verraderlijk) (Geen Meldpunt, maar een tap bij Omroep West)

Meldpunt Noord-Holland (Biculturele verkeersregels maken dit een provincie die behalve een rijbewijs ook grote sociale vaardigheden vereist)

Meldpunt Flevoland (Levensgevaarlijk autorijden bij laagstaande zon in combinatie met windmolenslagschaduw) (Omroep Flevoland geeft niets om fietsers?)

Meldpunt Overijssel (Ook als in Almelo het stoplicht op groen springt, blijft het oppassen)

Meldpunt Drenthe (waar de hunebedden echt niet meegeven) Redacteur Meldpunten heeft zich verslapen?

Meldpunt Friesland (pas op voor boppe's op de weg!)

Meldpunt Groningen (waar ieder autoritje in een aardbeving kan eindigen)