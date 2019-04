Lief plakboek,

Vandaag moest ik naar Portugal. Een ontzettend gaaf land. Ik was uitgenodigd door Antonio Costa. Dat is een klein oud socialistisch mannetje dat het Portugese vaasje vasthoudt. Het was ontzettend gaaf.

Eerst kwam ik Antonio tegen. Ik moest hem omhelzen want we hebben met Jean-Claude Juncker afgesproken dat we iedereen altijd omhelzen. Ik vind dat eigenlijk een beetje vies maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Antonio rook naar dode anjers.

Toen gingen we naar de voetbalclub en toen dacht ik dat ik Pim Fortuyn tegenkwam want die man praatte ook Nederlands dus ik zei hee Pim leef je nog dat is nogal een verrassing maar hij zei nee ik heet Marcel en toen zei ik okee Marcel ik snap het knipoog knipoog maar Caroliene zei dat hij echt Marcel heette.

Ik kreeg ook nog een soort shirt van Marcel er stond Super Bock op. Hahaha Super Bock zo noemen wij Bert Koenders als ie twee bier op heeft.

Kijk nou wat een gekke tjappies die Portugezen leuk hoor altijd in voor iets geks.

Er waren ook nog saaie dingen ik moest een man achter een computer een hand geven. Ik zei ha we have also computers in the Netherlands but I always use my old Nokia that can only sms en toen keek die meneer me een beetje raar aan.

Er was ook nog een soort spreekbeurt en dat was helemaal super super saai, maar ik deed natuurlijk of ik aan het opletten was.

Hij rook nog steeds naar dode anjers.

Op het einde mocht ik ook nog op Antonio zijn kamer komen Antonio zei bedankt voor het bezoek en wanneer begin je in Brussel en toen zei ik ssst ssst Antonio ik ga niet naar Brussel ik ben hier gewoon om de warme banden tussen Nederland en Portugal aan te halen.

En toen begon Antonio heel erg hard te lachen. Zo hard, dat ik zelf maar mee begon te lachen. Net zoals met Gordon altijd. Goh Gordon. Die heb ik al een tijdje niet gezien. Ik zal hem eens een sms sturen. Groetjes!

PS Ik kreeg ook nog deze foto van Eric die had helemaal een topdag.