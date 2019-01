Bolsonaro is gekozen omdat Brazilië 15 jaar lang door de linkse elite is geregeerd, totaal naar de kloten is geholpen, corruptie (links lullen rechts zakken vullen) hoog tij vierden en het geweld de pan uit rees. De politie (kon) werd niet meer , of slecht, betaald en verviel in corruptie en drugshandel om toch nog thuis rond te komen. Bolsonaro is niet gekozen om les te gaan geven aan 6 jarigen op scholen in homoacceptatie, genderneutraliteit en ander links geneuzel. Daar blijkt Brazilië nog niet aan toe. Eerst veiligheid en corruptie aanpakken en de mensen weer naar school. Woon zelf in Rio en gay en Bolsonaro gestemd.