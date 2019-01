We hadden al wat mooie hi res pica's van de superwolfsbloedwinteriscoming-maan online gezet maandagmorgen, maar nog een keertje terugblikken met een timelapse - waarom ook niet. Want het was best wel een prachtig fenomeen en met de juiste camera's + locatie (de Veluwe, in dit geval) kunnen ook de uitslapers van maandagmorgen alsnog in 1 minuut zien waar al die mafketels zo fucking vroeg hun nest voor uit kwamen. Met bonus vallende ster op 40 seconden! Video door Rick Kloekke - thanks voor de tip.