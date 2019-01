27 januari 1968, binnen 8 uur een sneeuwdump van 30 cm in het NO van NL.

En als jochie de volgende ochtend wakker worden in een zonovergoten vrieskoude witte sprookjeswereld. Zonder dat er op de radio ook maar iets over werd gezegd.

31 december 1979; een echte sneeuwstorm, compleet met stuifduinen en huilende Noord Ooster. Met op oudejaarsavond min 18.

14 februari 1979; herhaling van hetzelfde fenomeen, maar dan on steriods.

17 januari 1985; in de ochtend grijs betrokken weer met min 20 en harde wind uit het NO. Daarna hele dag lichte sneeuw met max. temp min 12. Ab had een oude Lada, die wel wilde starten. Dit in tegenstelling tot de nieuwe Ford Sierra op LPG van de overbuurman. Startkabels brachten uitkomst.

Enige tijd later reed Ab samen met jongere broer Elfstedentocht.

Bij Franeker met linkerschaats in scheur. Pijnlijke enkel, maar toch uitgereden.

Volgende dag bleek enkel gebroken te zijn. Baas was er NIET blij mee. Dus jaar daarop slechts met de grootste moeite weer snipperdag voor de volgende Tocht der Tochten. (''Als je weer de ziektewet ingaat kun je het schudden hier!'')

Wegens bezweet tegen ijskoude wind inrijden bronchitis opgelopen, maar met penicellinekuur doorgewerkt. Twee elfstedenkruisjes nog steeds in mijn bezit.

Vrouw van Ab van mening dat ik stapelgek was.

En was natuurlijk ook zo.

Dit wintertje stelt tot nu toe NIKS voor.