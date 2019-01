Wat dacht je van die reclame van Snickers. Een blanke eet een snicker waarna hij veranderd in een donker persoon. De groep om hem heen zegt "better!" en er is ineens feest. MEGA RACISTISCH! en wat hoor je er verder over?..... tumbleweed

Vorig jaar was er een reclame van Heineken met de phrase "sometimes lighter is better.". En dat was SUPER RACISTISCH. Iedereen struikelde over elkaar heen om als eerste te roepen hoe erg deze reclame was. Zelfs Humberto Tan deed zijn beklag erover (kan dat waardeloze stuk helaas niet vinden met hem maar het was echt tenekrommend). www.ad.nl/show/heineken-trekt-spotje-...

Ik snap werkelijk niks meer van deze wereld.