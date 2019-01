Dat kan dankzij uw eigenste weblog. Als dank voor de succesvolle commerciële samenwerking (alle GeenStijl-tickets UITVERKOCHT) hebben wij namelijk van de Kings of Darts organisatie twee modderfokking VIP-tafels gekregen. Wij kunnen dus op 22 (Groningen) en 23 januari (Den Bosch) inclusief drank & spijzen naar Michael van Gerwen, Phil Taylor en Raymond van Barneveld gaan zitten kijken. Maar Spartacus moest ineens heel dringend een boek over zijn kamer opruimen lezen, Van Rossem had de hond al drie weken niet uitgelaten en Mosterd kijkt liever naar tennis, dus nou hebben we kaarten over. En die kunt u winnen natuurlijk. Moet u alleen even vóór zondag 18:00 uur een mailtje sturen naar [email protected], met erbij vermeld of u liever twee kaarten voor Groningen of voor Den Bosch wint. Joris doet de loting en over de uitslag kan eindeloos worden gecorrespondeerd. Sowieso live darten kijken? Er zijn nog andere kaarten. Ook adverteren op ongezien het meest invloedrijke weplok van Nederland, namelijk GeenStijl.nl? Mailen kan naar [email protected]!