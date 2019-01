Het linkse standpunt hier op GS met betrekking tot elektrische auto's en 4 % bijtelling is bijna lachwekkend te noemen. Jammer want dat was en ben ik niet gewend van GS.

De overheid beidt de mogelijkheid, om elektrische auto's te stimuleren, dergelijke auto's zakelijk te rijden tegen 4 % bijtelling. Hier zit geen enkele vorm van subsidie bij of iets dergelijks maar is alleen bedoeld als stimulering wat nog goed gewerkt heeft ook in 2018.

Dat de gevolgen zijn dat mensen die de mogelijkheden hiervoor hebben snel een tesla of jaguar hebben gekocht of geleased in 2018 is logisch en was te voorzien. Dat dit zuur is voor mensen die zich dit niet kunnen veroorloven is spijtig voor hen maar is niet iets wat te wijten is aan degene die dat wel kunnen.

Daarnaast als ondernemer heb je zelf de auto al betaald dus als je dan kunt besparen op de extra inkomstenbelasting die de bijtelling is lijkt mij dit niet meer dan logisch en getuigen van goed ondernemerschap.

Kom op zeg iedereen probeert zo min mogelijk belasting te betalen maar als er dan een groep is die daarin slaagt bij de bijtelling door een mogelijkheid die is geboden door de overheid gaan een heleboel mensen ineens huili huili doen.... Get over it en zoek zelf naar manieren om, binnen de regels die er zijn, minder belasting te betalen als je het zo onrechtvaardig vindt.