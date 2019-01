Gezichtsverlies valt waarschijnlijk nog wel mee. De vorige keer was een dergelijke actie ook niet schadelijk. Ach, hoeveel zijn er tenslotte echt opgepleurt? De meesten weten eigenlijk wel dat het zinloos geschreeuw is, maar stiekem hopen ze toch dat hij misschien veranderd en ooit eens opkomt voor z'n eigen volk. Telkens tegen beter weten in. Gisteravond op het journaal ging men speculeren over een eventuele val van het kabinet als de VVD zich niet wil binden aan het klimaatakkoord. Zinloos, want dat doen ze 1 dag na de verkiezingen straks gewoon alsnog. De VVD is kampioen in vuile campagnes voeren. Nu de indruk wekken dat men ertegen is, en straks als de buit weer binnen is de boel verdraaien, waardeloze inlegvelletjes verzinnen of de zaak gewoon keihard belazeren om weer op hetzelfde uit te komen. Het volk voelt zich wederom bedonderd, maar dat is voor de VVD dan geen issue meer. Het grote probleem is alleen dat het Nederlandse volk zo verrekte hardleers is. Daar maken ze dankbaar misbruik van.