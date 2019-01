Ja en lieve meisjes horen niet met gasten 2x zo ouder rond te lopen. Al had ze een fatsoenlijke opvoeding gehad en een beetje bij de lees gebleven dan was ze ook niet in eerste instantie met zo'n draak van een debiel in contact geweest. Sorry maar in hun cultuur is het juist stoer om met zulke badboys rond te hangen. Ik ken er genoeg.

Praat dat ze nu dood is niet goed; de hele moord is fout en ik hekel justitie dat wanneer men aangifte doet er weinig mee wordt gedaan (ja, pas zodra er 'acuut' gevaar is) maar over het algemeen komen zulke gasten voor langere tijd ermee weg.

Had gewoon bij een nederlandse jongen gebleven! Die zijn nog zo slecht niet.