Ergens in 97 geloof ik was ik met wat maten op kroegentocht en toen zo'n beetje het geld op was (sjah studenten) gooide ik de laatste rijksdaalder in een fruitautomaat en zei dat als ik m leeg trok we verder gingen stappen.

Zo geschiede.

Een aantal jaar later was ik met mijn toenmalige wederhelft in een casino en bij de laatste 25 euro die we uit zouden geven zei ik; Als er 5k+ uitrolt gaan we op vakantie. Zo geschiede...

Diezelfde vakantie voorspelde ik mijn toenmalige wederhelft dat de relatie het eind van het jaar niet zou halen. Zo geschiede.

Waarom dan dat wanneer ik tegen mijn oudejaarslot roep dat ik win dit jaar dat het niet werkt?....