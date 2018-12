Is toch wel een voordeel wanneer je dochter in een bakkerij werkt.

Zojuist thuisgekomen met warme appelflappen en oliebollen, zonder dat er ook maar iemand van ons in de rij moest staan.

Rollades en drumsticks sizzelen straks in de oven

De Poolse aardappelsalade, met gesneden dille augurken, Bydgoscz worstjes en zure room is reeds gemaakt. En de port met honing, scheutje rum, kruidnagelen, kaneel en vanillestokjes (recept van wijlen grootmoeder) heeft al 24 uur staan trekken, voordat zij straks gezeefd zal worden.

Vuurwerk wordt niet ingeslagen.

En TV conferences worden ook niet gevolgd.

Bij het thuiskomen uit de kerk volgt feestmaal.

Ter gelegenheid ook enige oude cabaretliedjes van Koos Speenhoff ingestudeerd. Meer dan 110 jaar oud, maar nog steeds verrassend actueel en amusant.

-''Je het vroeg, je ziet het laat.

Soms adequaat, soms obligaat.

Het is de laster en de haat.

Het is de schellevis met graat.

Het is het wassen van de vaat.

Alsook de priestercandidaat.

Die worstelt met het celibaat.

't Is de meneer, die `s avonds laat.

Uit wandelen gaat, bij `t pensionaat

Zodat er over wordt gepraat.

En men van daaruit twijfelen gaat.

Aan `s goeden mans huwelijkse staat.

Het zijn de wortels van het kwaad.-''

Etc.

Zoon en schoondochter hebben een versie van ''My baby it's cold outside'' ingestudeerd. En wat Ab's vrouw ten gehore gaat brengen blijft nog een verrassing.