Ja, Peter R. de Vries heeft weinig vrienden hier op GS, was me al eerder opgevallen. Toch vind ik dat hij een punt heeft.

Kijk, wegpiraten die plankgas door de stad scheuren, of op de snelweg 160 rijden waar je 120 mag, of irritant gaan zitten "duwen" als jij met 120 bezig bent een vrachtwagen in te halen, of beschonken achter het stuur kruipen, die mag je wat mij betreft hard aanpakken.

Maar iemand die de max snelheid met 1 - één - kilometer overschrijdt, is geen wegpiraat os asociale klootzak in het verkeer. De laatste keer dat ik een boete voor te hard rijden kreeg was ca 2 jaar geleden hier in Den Haag op de Van Alkemadelaan: een brede, overzichtelijke voorrangsweg met hier en daar stoplichten. Ik ging kennelijk 3 kilometer te hard.

Ik vind dat voor dergelijke overtredingen een "waarschuwing" op zijn plaats is, en bv een "three strikes and you're out" systeem: word je voor de derde keer betrapt op "iets te hard" rijden dan volgt een boete. Ik bedenk dit nu even, maar andere varianten zijn uiteraard zeker denkbaar.

Je kunt veel van De Vries vinden, maar hij is niet vergelijkbaar met de doodrijder van Floor vd Wal, of die vader en zoon die een "straatwedstrijd" met elkaar hielden en ook een meisje dood reden.