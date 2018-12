Het beste Nieuws du Jaar is toch wel dat er eindelijk een viertal laffe twatten in de kraag zijn gevat voor het in brand steken van auto's. Dat is bijzonder, want autobrandertjes pak je niet zomaar. Aanmaakblokje op voorwiel en vroemmm wegwezen maar. Zoals ooit - bijna instructief - werd uitgelegd in de Volkskrant. Sporen branden weg, getuigen zijn er bijna niet (liggen op 1 oor) en de dader ligt op het kerkhof.

Dit jaar gingen 3000 auto's in de hens (recordaantal, gvd), en dat getal moet naar 0. Scheelt de mensen een hoop ellende (en reizen met de trein) de brandweer een hoop werk, de verzekeraars een hoop geld en is beter voor het milieu ook! Hoe schoon de lucht zal zijn in Nederland als we de autobrandemissie reduceren naar NUL! We verwachten danook volop politieke steun van Jesse & RoboJet alsook de dapper meestemmende klimaatpartijen voor het nu volgende voorstel.

Geef deze vier autobranders 20 jaar cel, bulldozer hun huizen, wals hun scooters plat, pak de diploma's af van hun zussen en stel ze te werk in Limburgse champignongrotten. Zet de rest van de daderfamilie dertien jaar vast op Detentie-Eiland Rottummerplaat of uitzetting naar een derdewereld-land naar keuze. Klinkt cru allemaal, maar alleen zeau maken we een einde aan deze rottende woekerende cyste in onze prachtmaatschappij. En niet met fopstrafjes van 120 uur. Oké, thanks, bye.