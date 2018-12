NdJ: Hoe kleiner het marktaandeel van 3FM wordt, hoe sympathieker ik de zender ga vinden.

GS: Zoals een spartelend kalf dat uit de gore gierput probeert te klimmen iets sympathieks heeft, zoals een Jamaicaans bobsleeteam dat toch wel laatste wordt iets sympathieks heeft, zoals Nynke de Jong die een column schrijft iets sympathieks heeft. Maar dat zijn geen winnaars. Winnaars zijn zelden sympathiek. Real Madrid is niet sympathiek. De vvd is niet sympathiek. 3FM is een nutteloze publieke zender die klauwen met geld kost. Een verliezer. Bovendien, sympathie koopt je geen boterhammen. Laatst stond er iemand bij de bakker, en diegene zei: "Mag ik een brood? Hier heb je zes sympathie." En toen zei de bakker: "Nee."



NdJ: 2,6 procent is het nog, en dat is bijna net zo veel als Radio 4, de zender voor alle Bach- en Beethoven-lovers in Nederland.

GS: Fake news, want het is 2,5 procent (via) en die luistercijfers van Radio 4 zijn stabiel, klassieke muziek is een niche voor een bepaald slag volk. Een muzieksoort die niet mag verdwijnen van de radio. Het is belangrijk dat Radio 4 er is. Die publieke taak is er voor 3FM niet weggelegd. 3FM is niet belangrijk. 3FM is frequentievulling en het kost alleen maar geld.

NdJ: Maar hoe verder 3FM wegzakt in het moeras, hoe meer ik ze een dwarse wederopstanding gun.

GS: Ja, dat zei je al.

NdJ: Niet als mode-zender met middle-of-the-road-muziek, maar als thuishaven voor nieuw talent, afwijkende stemmen en alternatieve bandjes.

GS: Dat is inderdaad hoe 3FM ooit was en hoe 3FM zou moeten zijn, maar ze zijn verzopen in het moeras der middelmatigheid. Bandjes ontdekken, vuige gitaarsolo's ontdekken, dat is er op een paar uurtjes in de nacht na niet meer bij. Het is Coldplay na Ed Sheeran na Imagine Dragons na Kensington en het is allemaal 'middle-of-the-road'-rukmuziek. Het zenderbaasje bepaalt want commerciële belangen en anders bepaalt het label want commerciële belangen. Het muziekbeleid van 3FM is morsdood. Het is een bijzonder slecht georchestreerde mix van de urban van FunX, het zijn de oude lullen van Radio 2 en het is een uitermate slap aftreksel van Studio Brussel, en dat dan allemaal overgoten met de geldbeluste commerciële diarree van 538. Ze weten totaal niet wat ze willen en 3FM staat daardoor voor helemaal niks. Ja, het staat voor inhoudelijke en muzikale leegte. Geen visie, geen beleid, geen doelgroep, niks.

NdJ: Een nieuwe plek in het radiolandschap verwerven is hard werken, en de dj's lieten de afgelopen dagen zien dat ze dat er wel voor overhebben. Dagen achtereen liepen ze door Nederland, in de vernieuwde opzet van Serious Request: The Lifeline. Kilometer na kilometer, met een rugzak met apparatuur op de rug en blaren op de voeten. En maar liveradio maken.

GS: Hoezo, een nieuwe plek in het radiolandschap verwerven? 3FM bestaat al járen. En als een zenderdirecteur zegt dat die dj's een rondje door het land moeten maken, wil dat niet zeggen dat die dj's het 'ervoor over hebben'. Die doen gewoon wat ze wordt opgedragen. Bovendien lopen er in juli duizenden mensen met bepakking door de heuvels rond Nijmegen, dus zo bijzonder is het allemaal niet.

NdJ: Het evenement lijkt in niks meer op de hysterische heldenverering die Serious Request op het hoogtepunt was, met die idiote slotceremonie die steeds meer op The Passion ging lijken, met het publiek dat hysterisch werd wanneer Giel Beelen huilend een appel at.

GS: Nee, want het volk heeft het uitgekotst en de NPO besteedt er derhalve geen aandacht meer aan. Het mag een rustige dood sterven. Het Glazen Huis is weg, de televisie is weg, de aandacht is weg. Het is geforceerd luisteraars harken met een goed doel als alibi en dat is triest.



NdJ: Er doneren veel minder mensen, er luisteren minder mensen. De dj's weten dit ook. Die worden ook al jaren aangesproken op de teruglopende luistercijfers. Hoeveel lollige ooms hebben zij op verjaardagsfeestjes al niet moeten aanhoren over de neergang van hun zender?

GS: Misschien dat die dj's dan een keer wat meer bescheidenheid in hun flikker zouden moeten hebben als ze niet door hun lollige oom aangesproken willen worden. Zo'n Domien, met z'n wekelijkse larmoyante gedram over de luistercijfers van 3FM. Wijlen Eric Karton, die zichzelf een of andere boven de mensen verheven superieure halfgod vindt, want wie niet doet zoals Eric Karton is een harteloze lul. Giel Beelen die van frisse en brute radioverschijning naar oervervelende betweterige kerel is gegaan. Gerard Ekdom die, als iemand tien euro in die brievenbus van Serious Request smeet, riep: "Tien euro maar?" Allemaal compleet vercrackt door het grote geld. Die dj's van 3FM hadden zo'n grote bek doordrenkt door een tsunami aan onsympathieke superioriteit, dat je alleen maar hard kan vallen.

NdJ: Laat ze allemaal maar lullen, Eva, Sander, Jorien, Rob, Mark en Rámon. Jullie laten maar weer eens zien hoeveel hart jullie voor de muziek hebben, voor jullie zender en voor het goede doel. Zonder de grote schijnwerpers, maar mét die blaren en dat doorzettingsvermogen.

GS: Nee, dat hebben ze helemaal niet. Geen idee wie die mensen precies zijn, maar ze hebben geen hart voor muziek, ze hebben een hart voor hun carrière en ze hebben hart voor hun bankrekening. Eva, Sander, Jorien, Rob, Mark en Rámon zijn passanten zoals al die andere dj's ook passanten waren. Het is checqueboekdiskjockeying. Zoals Coen en Sander waren vertrokken toen 538 een zak bankbiljetten over de drempel pleurde, zoals Domien vertrok toen alle grote namen waren vertrokken en hij toch ook zag dat je elders wel lekker kunt boeren en zoals Sander ook zal vertrekken als 3FM nog verder in het ravijn flikkert.

NdJ: Natuurlijk heb ik een plaat aangevraagd. Graceland van Paul Simon, want ik ben natuurlijk wel een oude trut die al lang niet meer tot de doelgroep behoort.

GS: Mens, je bent 33 jaar oud. De gemiddelde 3FM-luisteraar is 40. Jij bént de doelgroep en je luistert niet. Omdat 3FM nergens voor staat. Jij schrijft er een column over en je snapt die zender zelf niet eens.



NdJ: Maar het Rode Kruis kan het geld goed gebruiken.

GS: O ja, we gooien er 15 miljoen euro belastinggeld tegenaan om 3FM omhoog te houden en dat geld kunnen we dan lekker doorsluizen naar het Rode Kruis, zodat we kunnen roepen dat het Rode Kruis het geld goed kan gebruiken als 3FM weer eens een of andere slome actie op poten heeft gezet.

NdJ: En ik hoop ontzettend dat deze dappere actie het begin is van de nieuwe weg voor 3FM. Want de zender is echt nodig voor al die nieuwe Nederlandse bandjes en voor al die luisteraars die meer willen horen dan Ed Sheeran.

GS: Nieuwe Nederlandse bandjes hoor je niet op 3FM en wat je meer hoort dan Ed Sheeran is op twee handen te tellen: Coldplay, Kings of Leon, Kensington en meer van dat soort main stream troep, precies zoals Ed Sheeran dat is. Ga gewoon dood, 3FM.