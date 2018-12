Weet je wat nog leuker is dan darts kijken op tv? Darts kijken in het echt. En wat is nog leuker dan darts kijken in het echt? Darts kijken met echte officiële extra speciale GeenStijl Kaarten voor de King of Darts in Den Bosch (23 januari) en Groningen (22 januari). Er staat een heuse darts-interland tussen Oranje (hup Oranje) en het Verenigd Koninkrijk te wachten: Van Gerwen, Barney, Van der Voort en de rest spelen tegen onder meer Phil Taylor, Martin Adams en Peter Wright. En het mooiste is: als je via ons kaarten koopt, kun je ook nog backstage met de darters op de foto! Dus waar wacht je nog op? Ladies and gentlemen. Let’s watch darts!