Gewipt uit de Top 2000. Maar weer van harte opgenomen in de Vagina 50 want je heet Joni of nie. Verschrikkelijk links hippiemeisje met stom anti-agrariers klimaatliedje uit de seventies (!!!) over de aanleg van een hoognodig parkeerterrein. Doe dit stemmetje anno 2018 bij The Voice of Holland en je wordt door Anouk met een roundhouse kick op je strottenhoofd de show uit geschopt, maar toen mocht het nog gewoon. Song is hopeloos gegangbanged door Jan en Alleman (waaronder zelfs nepchansonnier Joe Dassin) en u kent het natuurlijk van de Counting Crows. Verder wat de New Yorker zegt: Men often wanted Mitchell to be a wife, a muse, a siren, or a star. Instead, they got a genius, and one especially suited to deconstructing their fantasies of her.