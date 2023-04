Een bekend gevoel: u bent door alle boeiende artikelen op GeenStijl heen, heeft uw hart volledig gelucht in de comments, maar wilt toch nog even gezellig babbelen over niks. Vrienden heeft u niet, chatboxen zijn te onpersoonlijk en het bellen van sekslijnen is op uw telefoon al enige tijd niet meer mogelijk. Welkom in het GeenStijl Stamcafé, waar iedereen tijdelijk uw vriend is en waar de Euroshopper sherry en de olijven immer op kosten van het huis zijn. Het Stamcafé heeft een vaste plek in de knoppenbalk aan de bovenkant, zodat u altijd slechts één klik verwijderd bent van die Oud-Hollandsche gezelligheid!