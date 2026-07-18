Deze hadden we ff gemist omdat we de regionale sufferd van West-Friesland nog weleens overslaan, maar het scheelde weinig of het Noordhollands Dagblad was deze week verworden tot een moderne uitgave van Volk en Vaderland. Op de voorpagina van het West-Friese katern verscheen een verhaal met de schokkende kop "Medemblik terug naar zwart met traditionele piet", over hoe het extreemrechtse Sint & Pietengilde komende november een sinterklaasevenement waarbij pieten in BLACKFACE te zien zullen zijn, naast de reguliere sinterklaasintocht van Medemblik. In het stuk kwam organisator Stephanie aan het woord en die was dus, hoe bizar ook, dolblij met het realiseren van die bijeenkomst en liep leeg over hoe blij sommige Medemblikkers wel niet zijn met het racistenfeest. ("Huilend van geluk werd meermaals uitgesproken "Dat ik dit nog mag meemaken!". (...) Er zijn gezinnen die aangeven de intocht komend jaar over te slaan, omdat zij liever de traditionele pieten zien, omdat roetveegpieten te herkenbaar zijn, waardoor de magie van het onherkenbare verdwijnt"). Jakkie bah. Regiojournalistiek in een zwart jasje met hoge leren laarzen en een rooie band om de arm. Dat kon hoofdredacteur Corine de Vries niet over haar kant laten gaan, dus verscheen in het Noordhollands Dagblad de volgende dag een rectificatie die stelde dat dit NOOIT had mogen gebeuren. Het artikel op de voorpagina bevatte te weinig "kritische vragen, context en andere perspectieven". De Vries maakt een nederig EXCUSES aan de lezers die door dit gruwelstuk zo gekwetst en vernederd zijn. "Het debat over Zwarte Piet speelt al jaren en heeft diepe sporen nagelaten in de samenleving. In die periode heeft de landelijke intocht afscheid genomen van Zwarte Piet en is de roetveegpiet vrijwel overal de nieuwe norm geworden. Voor veel mensen heeft die ontwikkeling bijgedragen aan een minder polariserende en meer inclusieve viering van het sinterklaasfeest. Juist daarom vraagt berichtgeving over initiatieven die een terugkeer van Zwarte Piet bepleiten om extra zorgvuldigheid. In ons artikel ontbraken reacties van de gemeente, van betrokken inwoners en van organisaties die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de overgang naar de roetveegpiet." De journalist had natuurlijk op z'n minst stevig moeten bevragen. (Vragen als 'waar haalt u het gore lef vandaan?', red.) Bovendien heeft niemand van het Noordhollands Dagblad even met Jerry Afriye dan wel Akwasi gebeld om zijn blik op de situatie in Medemblik te geven. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Gelukkig komt het West-Friese katern van het Noordhollands Dagblad binnenkort met een nieuwe versie van het verhaal, waarin Medemblik en omstreken haarfijn wordt uitgelegd hoe verschillend er over het oprukkende etno-fascisme in Medemblik wordt gedacht. De ongekleurde journalistiek is weer gered.