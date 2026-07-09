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'Italiaan' die ABN AMRO-medewerkster Karin vermoordde: Adil Qoraich, vaker in aanraking geweest met politie

Altijd maar weer die Italianen

De 36-jarige 'Italiaan' die in Nieuw-Vennep de 59-jarige ABN AMRO-medewerkster Karin om het leven bracht luistert naar de Italiaanse naam Adil Qoraich. NH: "De verdachte komt oorspronkelijk uit Italië, spreekt Italiaans en een beetje Engels. Op dit moment zit hij in voorarrest in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum binnen de gevangenis in Westzaan." Adil was in Nederland werkzaam als arbeidsmigrant: zo maakte hij vliegtuigen schoon op Schiphol. Meneer werd al vaker opgepakt: op 12 maart werd hij aangehouden op verdenking van winkeldiefstal en in december 2025 werd hij 'vervolgd' voor mishandeling in een gemeenschappelijke slaapruimte in een hostel in Amsterdam. "Het slachtoffer ligt die nacht in bed en schrikt wakker. De dader zou 'shut the fuck up, I am going to kill you' tegen zeggen en hem vervolgens slaan op zijn hoofd." Adil kampt met 'psychiatrische klachten'. "Hij zou in zijn thuisland zorg en een behandeling hebben geweigerd." Op 30 maart gaat dat helemaal mis: Karin, een directe collega van de in Amsterdam omgebrachte Leonie, wordt met een mes vermoord op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Een dag later wordt Adil Q. opgepakt.

Tags: Adil Qoraich, adil, nieuw-vennep
@Mosterd | 09-07-26 | 09:25 | 219 reacties

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