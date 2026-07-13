En dan schakelen we nu over naar de rechtbank van Alkmaar waar Super Mario voor de rechter moet verschijnen voor de moord op ABN AMRO-medewerkster Karin (al heeft Saskia Belleman het over 'Carin'). Adil Qoraich is een 'Italiaanse' arbeidsmigrant die bij Schiphol een lappie over de vliegtuigen haalde, en in Nederland al vaker in aanraking was gekomen met de politie: voor een winkeldiefstal en voor een mishandeling in een hostel in Amsterdam. Adil heeft tot nu toe nog niet verteld waarom Karin precies dood moest, mogelijk trekt-ie nu voor het eerst z'n bek open. In het Italiaans, natuurlijk. Sas is erbij! Later meer.

Update - Karin (tot we het zeker weten houden we het even op Karin met een K) was bij ABN AMRO trouwens de persoonlijke assistente van Leonie, die op dezelfde dag werd vermoord in Amsterdam. Dat lijkt te berusten op puur toeval

Update - Belleman: "Ze had 2 steekletsels en meerdere snijletsels. De eerste steek doorkliefde de halsslagader. Ook had ze talrijke ribbreuken en waren er sporen van verwurging te zien."

Update - Adil had in februari 2026 VERPLICHT opgenomen moeten worden in een psychiatrische instelling in Italië. Maar toen was hij dus niet meer in Italië... maar in (of op weg naar) Nederland. En dan kun je blijkbaar je goddelijke gang gaan

Update - Adil (die knettergek is) wil niet onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum en hij 'accepteert geen tbs'

Update - Adil MOET naar het PBC. Ook als hij niet wil

Update - Adil gedraagt zich echt als een zak stront. Wat een nachtmerrie voor de nabestaanden