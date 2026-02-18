achtergrond

Novum. Video van Oekraïense grondrobot die Russische soldaat uitschaklt

Laat het stoppen

Terminator tune eronder

De onderstaande beelden waarin Russische soldaten die zich overgeven aan eenzelfde grondrobot kende u al. De bovenstaande video waarin een Russische soldaat zich niet overgeeft, kende u nog niet. En dat betreft dus de eerste video ooit waarin een mens gedood wordt door een Browning .50 van een op afstand bestuurde grondrobot. De Oekraïense krijgsmacht lijkt overigens voor het eerst in tijden wat bescheiden momentum te hebben. Volgens het (zeer Oekraïne-gezinde) ISW heeft Oekraïne met 78 vierkante mijl tussen afgelopen woensdag en zondag meer grond veroverd dan Rusland in heel december deed. "This represents the most land regained by Kyiv's forces in such a short period since the June 2023 counteroffensive, reversing weeks of Russian advances east of Zaporizhzhia." Een nieuw trilaterale onderhandeling tussen Amerika, Rusland en Oekraïne ging vandaag van start in Genève.

De dader

Tags: grondrobot, kill cam, soldaat
@Spartacus | 18-02-26 | 19:10 | 169 reacties

Reaguursels

