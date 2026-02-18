Novum. Video van Oekraïense grondrobot die Russische soldaat uitschaklt
A Ukrainian unmanned ground vehicle (UGV) equipped with an M2 Browning 12,7mm heavy machine gun engages and eliminates a Russian soldier during street fighting. pic.twitter.com/G6hOheTYub— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 16, 2026
De onderstaande beelden waarin Russische soldaten die zich overgeven aan eenzelfde grondrobot kende u al. De bovenstaande video waarin een Russische soldaat zich niet overgeeft, kende u nog niet. En dat betreft dus de eerste video ooit waarin een mens gedood wordt door een Browning .50 van een op afstand bestuurde grondrobot. De Oekraïense krijgsmacht lijkt overigens voor het eerst in tijden wat bescheiden momentum te hebben. Volgens het (zeer Oekraïne-gezinde) ISW heeft Oekraïne met 78 vierkante mijl tussen afgelopen woensdag en zondag meer grond veroverd dan Rusland in heel december deed. "This represents the most land regained by Kyiv's forces in such a short period since the June 2023 counteroffensive, reversing weeks of Russian advances east of Zaporizhzhia." Een nieuw trilaterale onderhandeling tussen Amerika, Rusland en Oekraïne ging vandaag van start in Genève.
