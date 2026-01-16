VIDEO. 'Nog nooit vertoonde beelden' van een geïsoleerde Amazonestam
NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.— Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026
The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.
Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof
Fenomenaal intrigerend, geïsoleerde stammen / volkeren, mensen die niks met de buitenwereld te maken hebben, kunnen hebben, willen hebben. Daarom ook heeft half Nederland als koffietafelboek voor dummies een exemplaar van Before they pass away van Jimmy Nelson in huis. Enfin, bioloog, natuurbeschermer en schrijver Paul Rosolie deelt in de podcast van Lex Fridman nieuwe beelden van een geïsoleerde stam in de Amazone, waarbij het lijkt te gaan om de confrontatie met de Mashco-Pirostam, waar medio 2024 een foto van opdook en waar de Volkskrant een Beeldvormers aan wijdde. Confrontatie is gevaarlijk en onvoorspelbaar: voor de onderzoekers, maar ook voor de stam: voor 'ons' gangbare ziektes als de griep zijn potentieel dodelijk. Kijk zelf.
