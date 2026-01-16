Dit komt binnen hoor. Arno Vermeulen, die niets van voetbal begrijpt en ook niets van journalistiek, maakte decennialang carrière als voetbaljournalist en was sinds 2003 zelfs chef voetbal bij de NOS. Van die gelegenheid maakte hij gebruik om orde op zaken te stellen zichzelf naar voren te schuiven als tokking hed bij Studio Voetbal en allerlei andere programma's. De man was werkelijk niet van de buis te slaan, niet in de laatste plaats omdat hij de grote baas was en de enige die Arno Vermeulen van de buis had kunnen slaan Arno Vermeulen was. Maar. Inzicht, zelfkennis, reflectie, het komt allemaal met de jaren. Arno Vermeulen gaat per 1 september met pensioen, negen maanden eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. "Ik vind het een prachtig moment om even een tijdje niets te gaan doen," aldus de man die de afgelopen decennia ontzettend druk was met (even opzoeken, red.). Addertje onder het gras: "In mei volgend jaar bekijk ik hoe dat bevalt en of ik dan nog behoefte heb om te werken." Arno, lieve jongen, dat hoeft heus niet hoor. Blijf maar lekker thuis!